Altay'dan stopere Eric Björkander hamlesi!
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, stoper bölgesini güçlendirmek istiyor. İzmir temsilcisinin İsveçli stoper Eric Björkander'le prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. | Son dakika transfer haberleri
18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay'da kurmaylar takviye yapmak için rotasını kuzey ülkelerine çevirdi. Siyah-beyazlılar İsveç, Danimarka ve Norveç liglerini mercek altına aldı. Yeni Asır'da yer alan habere göre dış transferde İsveçli stoper Eric Björkander ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Ülkesinin Mjallby takımında forma giyen 25 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. İsveç basınında yer alan haberlerlere göre Altay'ın oyuncunun bonservis ücretini ödediği ve Björkander'in imza atmasının artık an meselesi olduğu ifade edildi.
GOLCÜLERLE TEMASTA
İzmir ekibi hücum hattı içinde Norveç ekibi Bodo Glimt'ten Erik Botheim ile Danimarka'nın Bröndby kulübünden Mikael Uhre'yi listesine aldı. Oyuncuların kulüpleriyle sözleşmeleri devam ediyor. Altay'ın menajerlerle temasa geçtiği öğrenildi. 21 yaşındaki Botheim, kariyerinde 68 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı. Danimarkalı Uhre ise geçen sezon Bröndby formasıyla attığı 19 golle, krallık tacını taktı. Kariyerinde toplamda 261 karşılaşmada 91 kez rakip fileleri havalandırdı ve 19 golün pasını verdi.
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