20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch Altay yolunda!

Transferde sürpriz! Stoch...
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

.Lig'de play-off maçları sonucunda şampiyon olan ve 'e yükselen , flaş bir isimle anlaşma sağladı. ekibi, eski Fenerbahçeli ile prensip anlaşmasına vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika transfer haberleri

. Lig'de play-off şampiyonu gelecek sezon 'de olacak. Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren ekibi flaş bir ismin peşinde düştü.

Bir dönem 'de forma giyen ve attığı gollerle herkesi büyüleyen sahibi , 'da yer alan habere göre siyah beyazlılarla prensip anlaşmasına vardı.

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