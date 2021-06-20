Son dakika transfer haberi: Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch Altay yolunda!

TFF 1. Lig'de play-off şampiyonu Altay gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de olacak. Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren İzmir ekibi flaş bir ismin peşinde düştü.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve attığı gollerle herkesi büyüleyen Puskas Ödülü sahibi Miroslav Stoch, A Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlılarla prensip anlaşmasına vardı.

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