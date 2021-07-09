Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Altay Bryan Dabo için harekete geçti!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Denizli ile de henüz yeni sözleşme imzalamayan siyah beyazlı ekibin, hedefinde Burkina Faso asıllı Fransız Bryan Dabo'nun olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da yönetim takviye çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların listesinde, Burkina Faso asıllı Fransız Bryan Dabo'nun olduğu öğrenildi. Geçen sezon İtalya ekibi Benevento da görev yapan 29 yaşındaki futbolcu merkez orta saha ve önlibero bölgelerinde oynuyor. İtalyan kulübüyle sözleşmesi devam eden oyuncuyu Altay yönetiminin kadrosuna kiralık olarak katmayı planladığı öğrenildi.

TEMASA GEÇİLDİ

Futbola, Montpellier'de başlayan Dabo daha sonra Blackburn Rovers, S.Etienne, Spol, Fiorentina ve Benevento da oynadı. Profesyonel olarak görev yaptığı 202 maçta 14 gol attı ve 12 asist yaptı.

BURKİNA FASO'YU TERCİH ETTİ

Deneyimli oyuncu, alt yaş kategorilerinde 3 kez Fransa milli takımında görev yaptı. A Milli Takım düzeyinde ise Burkina Faso formasını tercih etti. Brayn Dabo, ülkesinin milli takımında 13 karşılaşmada sahaya çıktı 2 gol kaydetti.

SESSİZ BAŞLANGIÇ

Altay, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörünü belirlemeden ve yeni transferi olmadan sessiz sedasız başladı. Kulübü, Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Yönetim, Altaylı taraftarların geçtiğimiz gün idmanı tesis dışından da takip etmelerine de izin vermedi.

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