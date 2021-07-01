Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Altay'dan Moussa Konate bombası!
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Altay, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligde kalıca hale gelmek isteyen İzmir ekibi, Fransa'nın Dijon kulübünden 28 yaşındaki forvet Moussa Konate'yi gündemine aldı. Fransız ekibiyle sözleşmesi devam eden oyuncunun bonservisiyle alınmayacağı, kiralık olarak kadroya katılmasının planlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de mücadele edecek olan Altay'da geçtiğimiz günlerde Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden seçilmesinin ardından kurmaylar, transfer çalışmalarına odaklandı. Yeniasır'ın haberine göre, siyah-beyazlı kulübe, Fransa'nın Dijon kulübünden 28 yaşındaki forvet Moussa Konate'nin önerildiği öğrenildi. Menajerlerin önerdiği santrafor için Altay yönetiminin kararı teknik heyete bıraktığı belirtildi. Fransız ekibiyle sözleşmesi devam eden oyuncunun bonservisiyle alınmayacağı, kiralık olarak kadroya katılmasının planlandığı öğrenildi.
TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR
Konate, Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens ve Dijon formaları giydi. Avrupa'nın bir çok liginde top koşturan Senegalli futbolcunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
89 GOL 33 ASİST
Fransa'nın Dijon kulübünde forma giyen deneyimli forvet, kariyerinde oynadığı 302 karşılaşmada 89 kez rakip fileleri havalandırdı ve 33 golün pasını verdi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Dijon formasıyla sahaya çıktığı 27 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.
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