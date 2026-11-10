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Corendon Alanyaspor'da Joao Pereria dönemi sona erdi

Corendon Alanyaspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Joao Pereira ile yollar ayrıldı.

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Corendon Alanyaspor'da Joao Pereria dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Portekizli teknik adam Joao Pereira ile yollar ayrıldı. Akdeniz temsilcisi, üst üste alınan kötü sonuçların ardından bu kararı aldı.

ALANYASPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 12 puan toplayan Corendon Alanyaspor, milli aranın ardından Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


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