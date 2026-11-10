Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör resmen Uğur Uçar

Corendon Alanyaspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Joao Pereira ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinde, Pereira sonrası göreve gelen isim ise Uğur Uçar oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Portekizli teknik direktör Joao Pereira ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Joao Pereira'ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

UĞUR UÇAR RESMİLEŞTİ!

Öte yandan Akdeniz ekibi, Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Corendon Alanyaspor'dan yeni teknik direktör konusunda yapılan açıklamada, "Hoş geldin Uğur Uçar! Kulübümüz, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.