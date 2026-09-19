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Corendon Alanyaspor deplasmanda Arca Çorum FK'yı mağlup etti!

Trendol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Arca Çorum FK'yı mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Corendon Alanyaspor deplasmanda Arca Çorum FK'yı mağlup etti!

Trendol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Corendon Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Gaius Makouta ve 78. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 76. dakkada Jesus Ramirez'den geldi.

Bu galibiyetle Alanyaspor puanını 11'e çıkartırken, Çorum ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanına konuk olurken, Corendon Alanyaspor ise sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

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