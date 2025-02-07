Corendon Alanyaspor yeni transferini duyurdu!

Corendon Alanyaspor, Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'tan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Tonny Vilhena'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tonny Vilhena! Kulübümüz, Panathinaikos kulübünden orta saha oyuncusu Tonny Emílio Trindade de Vilhena ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri yer aldı.