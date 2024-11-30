Alanyaspor'da Sami Uğurlu: Oyunun dengesini kurmayı başardık!

Süper Lig'in 14'üncu haftasında Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

UĞURLU: İKİNCİ GOLÜN ARDINDAN MAÇI 3-4 FARKLI SKORLA BİTİREBİLİRDİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu Trabzonspor'un maçın başında coşkulu bir başlangıç yaptığını belirterek, "Maçı baştan sona değerlendirecek olursak, Trabzonspor'un diğer maçlara kıyasla daha coşkulu bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Bu coşkuyu belirleyen unsurlardan biri oyuncu tercihleri oldu. Biz de riskli oyunu seviyor ve oyuncu grubumuzun buna uygun olduğunu düşünüyoruz. Önde baskı yapmayı ve geçiş oyunu oynamayı tercih ettik, ancak bunun doğal olarak bazı riskleri vardı. Trabzonspor'un geçişlerde etkili olduğunu gördük ve maçın ilk 15 dakikasından sonra oyunun dengesini kurmayı başardık. Ancak yediğimiz gol sonrası bu dengeyi daha hızlı sağlamamız gerekiyordu, burada biraz zaman kaybettik. İlk yarının sonlarına doğru oyun daha dengeli bir şekilde geçti diyebiliriz. İkinci yarıya çıkarken Efecan ve Augusto'nun yerlerini değiştirdik. Bu değişiklikle birlikte rakibin sol bölgesini Augusto ile yapmaya daha etkili kullanmaya başladık. Augusto'nun attığı ikinci golün ardından yaklaşık 20 dakikalık bir süreçte maçı 3-4 farklı bir skorla bitirebilecek pozisyonlara girdik. Ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Eğer duran toplarda ve geçiş oyunlarında daha başarılı olsaydık, çok daha farklı bir maç izleyebilirdik" dedi.