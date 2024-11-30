Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
14. haftada günün maçında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu.
Mücadele ev sahibi ekip Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 50. dakikada Augusto kaydetti.
Trabzonspor'un tek golünü ise 8. dakikada Draguş attı.
Alanyaspor'da Yusuf Özdemir 70. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Sami Uğurlu'nun öğrencileri bu sonuçla ligde 13 puana yükseldi.
Trabzonspor ise 15 puanda kaldı.
Alanyaspor bu galibiyetle Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.