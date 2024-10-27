Alanyaspor - Antalyaspor maçı CANLI (Alanyaspor - Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Akdeniz derbisinde Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Alanyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2024- 15:55