Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan.
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Okan, Kenio, Vefa, Mamadou, Emir Kaan.
ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - İstanbulspor maçı 28 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.