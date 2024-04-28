Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan.

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Okan, Kenio, Vefa, Mamadou, Emir Kaan.

ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - İstanbulspor maçı 28 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.