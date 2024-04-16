Alanyaspor’un 7 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a sahasında 4-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-0 kaybetti. Alanyaspor, bu sonuçla haftayı 42 puanla 10. sırada tamamladı. Alanya ekibinin bu haftaya kadar 4 galibiyet, 3 beraberlik olmak üzere 7 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyordu.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin takımının bu yenilmezlik serisi Galatasaray maçıyla sona erdi.

Alanyaspor, Süper Lig'de en son 24. haftada deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Akdeniz temsilcisi, gelecek hafta Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.