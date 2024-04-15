Alanyaspor kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelede ev sahibi ekip kırmızı kart gördü. İşte detaylar...
Alanyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2024- 21:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024- 21:33
Corendon Alanyaspor ile Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı.
Mücadelede ev sahibi ekipte Leroy Fer, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahele sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
İŞTE O POZİSYON...
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
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