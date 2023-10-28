Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Akdeniz ekibi 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçın ardından Alanyaspor'da Ömer Erdoğan istifa etti.
Alanyaspor'da Ömer Erdoğan istifa etti
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da Ömer Erdoğan maçın ardından istifa etti.
Alanyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 28.10.2023- 18:30
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti.