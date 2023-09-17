2023/2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Jenvier, Novais, Eduardo, Efecan, Cordova

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Yasin, Ouanes, Saddiki, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ngoy, Da Costa

ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.