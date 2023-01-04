Alanyaspor Trabzonspor maçı biletlerini satışa sundu
Alanyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın biletlerini bugün satışa sundu. İşte detaylar...
Alanyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 04.01.2023- 14:36
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. 9 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
Corendon Airlines Maraton tribünü 200 TL, Corendon Airlines Kuzey tribünü 100 TL, Güney tribünü 100 TL, Misafir tribünü 130 TL olarak açıklandı.