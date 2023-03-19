Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ve hakemler üzerindeki baskıyla ilgili konuştu.

"HAKEMLERE DE SÖYLEDİM; KORKUNÇ"

Bright Osayi-Samuel'in pozisyonundan bahseden Ersun Yanal "Tartışılan bir kart pozisyonu var. Orada rakibimizi eksik bırakabilirdik. Devre arasında hakemlere de söyledim, bu kadar gergin bir ortamda maç yönetmek korkunç bir şey. Daha sağduyulu ve daha temkinli olmalıyız. Hakemin hareketi büyük infial yaratıyor. Bu rekabet başka söylemlerle dillendirildiğinde, futbol yara alıyor. Bizim için de kötü ve talihsiz bir gün oldu. Tartışma durmayacak. Bizim açımızdan da, Fenerbahçe ve rakipleri açısında da böyle olacak. Sağduyu nasıl olacak? Cevabını bulmakta zorlanıyorum. Futbol konuşulacağına, bunlar konuşuluyor. Bu iyi değil." dedi.

PENALTI POZİSYONLARI

Penaltı pozisyonları için konuşan Ersun Yanal "Penaltı pozisyonları var, hepimizin kafası karışmış durumda. Olay yine hakem üzerine gelecek. Hakem seminerinde de siyah-beyaz pozisyonlar konuşuldu. Daha ligde çok maç var. Ne şampiyon, ne de düşenler belli. Sağduyulu olmalıyız, futbolu yormadan devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

"HUKUK VE ADALET KISMI VAR!"

Yayıncı kuruluştaki sözlerine devam eden Ersun Yanal "Hocaların açıklamaları, yöneticilerin açıklamaları... Futbola bir şey katmıyor... Eğer bir şey varsa, hep berabere bakalım. Bunun hukuk ve adalet kısmı var. Futbola şüphe varsa, bunların kanıtı ve ispatı bile istenmez. Şüphe, şüphedir ve bu çok kötü bir şey. Futbolun sosyal yapısını paranoyak bir şizofren yapıya büründürmek, hiçbirimize bir katkı sağlamayacak. Ortak paydaşlar buluşup bu konuyu çok ciddi bir şekilde halletmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"FENERBAHÇE SAHADA, BİLEĞİNİN HAKKIYLA..."

Fenerbahçe ile ilgili açıklama yapan Ersun Yanal "Hakemlerin üzerinde çok büyük baskı yaratıyoruz. Kararları tartışmadan söyleyeyim, hata yapmaya zorluyoruz. Ufacık problem, çok daha büyük sorunlar doğuruyor. Biri kaybedecek, biri kazanacak. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluğu kovalıyor, onların da stresi var. Her türlü sahada bileğinin hakkıyla kazanacak güçlü bir takım." dedi.