Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Corendon Alanyaspor sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor ile ilk maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal, yaşanan deprem felaketinin ardından toparlanmanın güç olduğunu söyledi. Yanal, "6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin ardından tekrar hayata dönmek ve ligin başlangıcını yapmak hepimiz için zor bir andı. Bu zorluğu kolay kolay aşacağımızı düşünmüyorum ama bir taraftan da hayatın normal akışın içinde işerimizi yapmak ve dayanışma içerinde ülkemizin acını bir daha yaşamamak adına değiştirmek zorundayız. Böyle bir ortamda başladık. Alanyaspor, oynadığı 22 maçın tamamında 74 gol atılan bir sürecin içinden geldi. Oynadığı maçların gol ortalaması 3.3 oldu. Gol yeme konusunda biraz sıkıntılıydı. Bunu aşmamız gerekiyordu. Çok kısa zamanda algısı ve becerisi yüksek oyuncularla beraberiz. Onların katkısıyla kısa sürede bunu yapmaya çalıştık. Oynadığımız oyunun sonucundan çok rakip takımın ne olacağı bizim için önemliydi" dedi.

"DARBOĞAZDAN GEÇİYORUZ"

Oyun planlarının birçoğunu sahaya yansıttıklarını belirten Ersun Yanal, "Rakip takımı etkisizleştirmek ve kendi oyunumuzu kabul ettirmek zorundaydık. Bunu başardık. Bugün kazanmak zorundaydık. Ondan sonra kazanan bir takımın stratejisini planlamamız gerekiyordu. 3 maç kaybetmiştik ve bunun ardından kazanmamız gerekiyordu. Alanyaspor son yıllarda Türk futboluna katkısı tartışılmaz. Onların hem ürettiği oyuncular hem de ligdeki durumu hepimizi mutlu ediyor ama Türkiye'de futbolun geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. Darboğazdan geçiyoruz. Bunu yönetme zor. Her kulübün imkansızlıklar ve problemler yaşadığını biliyoruz. Buna göre davranmak ve pozisyon almak zorundayız. Alanyaspor bu konuda önemli aşama kaydetti. Hem seçimlerinde hem de oyuncu planlamasında son yılların başarılı takımlarından bir tanesi. Genç oyuncuların takıma kazandırılması gerekiyor. Önümüzdeki sezonlarda mutlaka bu konuda takviyeler yapılması gerekiyor. Bugünkü karşılaşmanın bence en önemli olaylarından bir tanesi Türk ve yabancı oyuncuların yaşlarına baktığımızda birçok takımdan daha genç bir takım ve seviyeyi yukarılara çekebilecek oyunculardan kurulu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"KENDİLERİNİ KANITLAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Maçın 69'uncu dakikasında Leroy Fer'in kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından zorlu bir 30 dakika geçirdiklerini ifade eden Yanal şöyle dedi:

"Oyuncuların özellikle son 30 dakika 10 kişi oynamaları rakibi tehlikeli alana sokmadan sadece karambollerle oynattığı bir oyun vardı. Biz istedik bunu ve başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir tepki göstermeleri gerekiyordu. Bundan sonraki maçta kendilerine daha güvenli bir şekilde istedikleri ofansif oyunda kendilerini kanıtlayacaklarını düşünüyorum"

"FEDAKARLIK YAPMAK GEREKİYOR"

Ersun Yanal, "İlk maçınızda oyuncuları genel olarak nasıl buldunuz?" sorusu üzerine ise, "3 maç kaybetmek, arkasından tabii takımın üzerindeki baskıyı almak, ligin önemli oynayan bir takıma karşı bunu yapmak ve eksik kaldığın anda bunu başarmak zordu. Eksik kaldığımız dakikaya kadar rakibimizi istediğimiz şekilde tuttuk. Oyuncular benim onları oynatmak istediğim bugünkü maçtaki stratejimizi, bugünkü maçın aklını sonuna kadar yaptılar. Önemli olan bugün maçı kazanmaktı. Pozitif olan sadece bence kazanıp, kendimize olan güveni kazanmaktı. Bugün bakarsanız içeride ve dışarıdaki fikstürde deplasmanda son sırada yer alıyoruz. En çok gol yiyen 4 takımdan bir tanesiyiz. Bu kırılmaları bir daha yaşamamalı ve önündeki en önemli vizyonu sonuca götürecek güveni kazanması gerekiyordu. Bunun için belki birtakım şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor. Biliyorsunuz futbolun sonuçları size olan güvenin ve sizin güven aşılamanızın çok önemli faktörleri. Bence bugünkü kazanım bu cümleler içindeki birkaç kazanımdı" cevabını verdi.

