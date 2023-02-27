Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor 'da Farioli ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır. Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz." dedi.