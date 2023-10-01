Adana Demirspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Belhanda, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Nani, Balotelli
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın, Janvier, Richard, Novais, Efecan, Cordova