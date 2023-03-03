Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Başakşehir maçı saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.



ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Fer, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Karzev, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka





ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında takımındaki yerini alamayacak.