Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Başakşehir maçı saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Fer, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan
Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Karzev, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka
ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında takımındaki yerini alamayacak.