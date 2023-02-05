Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Farioli, "Maçta oyunculara söylenecek çok az şey var. Her şeyi yapmaya çalıştılar" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, iyi oynadıklarını ama sonuca yansıtamadıklarını dile getirdi.

Futbolcularının ellerinden geleni yaptığını aktaran Farioli, şunları kaydetti:

"Maçta oyunculara söylenecek çok az şey var. Her şeyi yapmaya çalıştılar. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Fırsatlar buluyoruz ama bu fırsatları golle sonuçlandıramıyoruz. Önemli istatistikler var ama golü bulamadık. Genele baktığınızda maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadık. Ortaya konan ruhtan memnunuz. Zor anları iyi yönetmeli ve iyi çalışmalıyız."