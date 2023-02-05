İstanbulspor 2-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında İstanbulspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. İstanbulspor'un gollerini Valon Ethemi ve Emir Kaan Gültekin kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise Ivan Cavaleiro attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İstanbulspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 15:27