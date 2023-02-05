Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında İstanbulspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. İstanbulspor'un gollerini Valon Ethemi ve Emir Kaan Gültekin kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise Ivan Cavaleiro attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Çekişmeli mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. İstanbulspor'un galibiyet gollerini 67. dakikada Valon Ethemi ve 77. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 71. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi.
Bu sonuçla İstanbulspor 21 puanla 17. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 25 puanla 11. sırada kaldı.