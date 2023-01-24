Alanyaspor Diedhiou'yu İspanya La Liga'ya kiralık gönderdi!
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Famara Diedhiou'yu Granada'ya kiraladığını duyurdu. Antalya kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Famara Diedhiou, 2022-2023 sezonu sonuna kadar İspanya'nın Granada takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
Alanyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 21:14
Spor Toto Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Senegalli forveti Famara Diedhiou'yu İspanya'nın Granada Kulübüne kiraladığını duyurdu.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Famara Diedhiou, 2022-2023 sezonu sonuna kadar İspanya'nın Granada takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.