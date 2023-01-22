Süper Lig'in 20'nci haftasında Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor'da Francesco Farioli, açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Aslında ilk yarı gayet iyi oynadık. Maça da çok iyi başladık. Maçı kontrol ediyorduk, çok da şans bulduk. Maça başladıktan bir iki dakika sonrasında da golü bulduk. Sadece kötü olan bir nokta varsa burada o da ilk yarıda bir gol daha bulamamaktı. O kadar iyi oynarken bir gol daha bulup maçı daha iyi bir senaryoya getirebilirdik. İkinci yarı başladı, ilk 15 dakikasında kontrolü birazcık kaybettik. Tabii Karagümrük takımı çok kaliteli bir takım, 15 dakika bile verseniz bir şeyler yaratabiliyorlar. Özellikle burada Borini'ye dikkat çekmek istiyorum. İnanılmaz bir performans gösterdi. Hem sezon içinde hem de bu maçta. Performansı inanılmaz, çok üst seviye bir oyuncu. Yine de bence bir puan için mutlu olmalıyız. Sonuçta geri düştük, sonrasında tekrar geri geldik. Bu önemliydi. Karışık duygular tabi ki. Maçı kazabilirdik te ama stattan sıfır puanla da ayrılabilirdik. Karışık duygular diyebilirim"