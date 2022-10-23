Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Farioli, "Galatasaray'a karşı müthiş bir reaksiyon gösterdik. 15 dakika baskıyı biliyorduk. Sahada acı çektik ama reaksiyon müthişti" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Alanyaspor'da Francesco Farioli, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Galatasaray'a karşı müthiş bir reaksiyon gösterdik. 15 dakika baskıyı biliyorduk. Sahada acı çektik ama reaksiyon müthişti. Bir sonraki maçlar için bize referans olacak. Planımızdan kopmadılar. Doğru adımlarla gidiyoruz."

"İnsanlar sürekli 'Geriden pasla çıkıyorlar' diyor. Ben maç sonu konuşamıyordum. Her pozisyonda pasla çıkacağız diye bir şey yok. İlk golde uzun oynadık, gol yedik. İkinci golde kısa oynamamız gerekiyordu, ama hata yaptık ve golü yedik."