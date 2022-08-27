Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - İstanbulspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:45'te başlayan Alanyaspor - İstanbulspor maçı beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'den canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Yusuf, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Lusamba, Candeias, Eduardo
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz