Emre Akbaba'dan veda!
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Kurban eti kaç saat sonra yenir, nasıl dinlendirilir?
KURBAN KESİLİRKEN HANGİ DUA OKUNUR?
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