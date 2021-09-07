07 Eylül 2021, Salı

ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ilk antrenmanına çıktı!

Bülent Korkmaz Alanyaspor’da ilk antrenmanına çıktı!
ALANYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Korkmaz, Akdeniz ekibiyle ilk sınavını Giresunspor karşısında verecek. İşte detaylar...

Alanyaspor, yeni Teknik Direktörü Bülent Korkmaz gözetimindeki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapılan haftanın ilk çalışmasını Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Kulüp tesislerinde ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman kondisyon ağırlıklı koşu ve pas çalışmasıyla sona erdi.

Bugün doğum günü olan Başkan Yardımcısı Hüseyin Girenes için Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla pasta kesildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ALANYASPOR HABERLERİ
Transferde takas formulü! Fırtına teklifi yapacak Transferde takas formulü! Fırtına teklifi yapacak
G.Saray’da beklenen ayrılık! Resmen açıklandı G.Saray'da beklenen ayrılık! Resmen açıklandı
Bülent Korkmaz Süper Lig ekibiyle anlaştı Bülent Korkmaz Süper Lig ekibiyle anlaştı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör