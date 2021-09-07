Son dakika spor haberi: Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ilk antrenmanına çıktı!
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Korkmaz, Akdeniz ekibiyle ilk sınavını Giresunspor karşısında verecek. İşte detaylar...
Alanyaspor, yeni Teknik Direktörü Bülent Korkmaz gözetimindeki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapılan haftanın ilk çalışmasını Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Kulüp tesislerinde ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman kondisyon ağırlıklı koşu ve pas çalışmasıyla sona erdi.
Bugün doğum günü olan Başkan Yardımcısı Hüseyin Girenes için Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla pasta kesildi.
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