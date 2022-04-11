Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Turuncu yeşilli kulüp, Akdeniz derbisine sahne olacak olan maçın biletlerini bugün satışa çıkardı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. hafta karşılaşmasında, 16 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda oynayacağımız Fraport TAV Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Alanyaspor Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan Akdeniz derbisini Antalyaspor 3-0 kazanmıştı.
Alanyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 12:55
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