Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Aytemiz Alanyaspor'umuza hoş geldin Erencan Yardımcı!
✍️ Kulübümüz, Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etti."
G.SARAY'DAN AYRILMIŞTI
Erencan Yardımcı, 2021 kışında 479 bin Euro karşılığında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olmuştu.