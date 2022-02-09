Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Aytemiz Alanyaspor'umuza hoş geldin Erencan Yardımcı!

✍️ Kulübümüz, Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etti."

G.SARAY'DAN AYRILMIŞTI

Erencan Yardımcı, 2021 kışında 479 bin Euro karşılığında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olmuştu.