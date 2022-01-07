SON DAKİKA - Alanyaspor'da 13 corona virüsü vakası!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile birlikte 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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