SON DAKİKA SPOR HABERİ - Alanyaspor’da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. Korkmaz, Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevini bıraktı.
Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı. İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz'ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.
FARIOLI SESLERİ
Ayrılığın yarın yapılacak olan ortak basın açıklamasıyla duyurulması beklenirken, Bülent Korkmaz'ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli'nin düşünüldüğü öğrenildi.
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