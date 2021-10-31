31 Ekim 2021, Pazar

ALANYASPOR

Alanyaspor'da Cristian Borja trafik kazası geçirdi!

Alanyaspor’da Cristian Borja trafik kazası geçirdi!
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da Kolombiyalı futbolcu Cristian Borja trafik kazası geçirdi. Akdeniz ekibinden yapılan resmi açıklamaya göre, "Futbolcumuz Cristian Borja’nın, 2 gün önce geçirdiği zincirleme trafik kazası sonucu sol elinde kırık tespit edilmiş ve sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cristian Borja'nın, 2 gün önce geçirdiği zincirleme trafik kazası sonucu sol elinde kırık tespit edilmiş ve sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuz çalışmalarına bireysel olarak devam etmektedir." denildi.

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