Trabzonspor - Alanyaspor maçının ardından Bülent Korkmaz konuştu! "Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adayı"
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adayı. Çok özel oyuncuları var. Buradan 1 puanla dönebilmek bizim için önemliydi. Maçın başlarında oyunun kontrolü Trabzonspor'daydı. Sonradan dengeyi sağladık ancak 11'e 10 oynarken sıkıntı yaşadık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.
Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde;
"Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adayı. Çok özel oyuncuları var. Buradan 1 puanla dönebilmek bizim için önemliydi. Maçın başlarında oyunun kontrolü Trabzonspor'daydı. Sonradan dengeyi sağladık ancak 11'e 10 oynarken sıkıntı yaşadık."
"Sonuçlara baktığınız zaman, doğru yoldayız. Kendinize göre doğru yaptığınızda sonuç alamazsanız yanlıştır. Türk futbolunda her şey sonuç odaklıdır. Bazı şeylerin değişmesi ve oturması kolay olmuyor."
"İlk yarı ile ikinci yarının 10-12 dakika kontrol Trabzon'daydı. Sonra oyuna ortak olduk, pozisyonlara girdik. 11'e 10'da sıkıntı yaşadık. Pozisyon bulduk ama verdik de. Önemli olan buradan 1 puan alabilmek ve Alanya'ya mutlu dönebilmek."
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