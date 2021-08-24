24 Ağustos 2021, Salı

ALANYASPOR

Leroy Fer Alanyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı | Son dakika transfer haberleri

Alanyaspor’a Hollandalı yıldız!
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, ön liberosu Manolis Siopis'in Trabzonspor'a gitmesinin ardından yerine Feyenoord'da forma giyen 31 yaşındaki Leroy Fer ile anlaştı. Hollandalı futbolcu Akdeniz ekibi ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Trabzonspor'a transfer olan Manolis Siopis'in yerini doldurdu.

Alanyaspor, Feyenoord'da forma giyen 31 yaşındaki Leroy Fer ile anlaşmaya vardı. Türkiye'ye gelen Hollandalı futbolcu, Alanyaspor ile resmi sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcu Akdeniz ekibi ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.


LEROY FER KİMDİR?

5 Ocak 1990 doğumlu Leroy Fer, daha önce Feyenoord, Twente, Norwich, QPR ve Swansea formaları giydi. 2019 yılında Feyenoord'a yeniden dönen Leroy Fer, geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı.

Leroy Fer bu sezon ise Feyenoord'un oynadığı 7 resmi maçın 5'inde toplam 213 dakika görev yaptı.
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