Son dakika transfer haberi: Alanyaspor Salih Uçan'ın yerini Jean Mota ile dolduracak!
Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Salih Uçan'ın yerini doldurmak için harekete geçti. Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş'la prensip anlaşmasına varan yıldız oyuncunun yerini Jean Mota ile doldurmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberleri
Alanyaspor, Beşiktaş ile anlaşan Salih Uçan'ın boşluğunu Brezilyalı orta saha oyuncusu Jean Mota transferi ile doldurmaya hazırlanıyor.
Yeni Alanya'nın haberine göre; Turuncu-yeşilli ekip, Brezilya Serie A ekibi Santos'un formasını giyen Jean Mota ile görüşme halinde. 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada Alanyaspor ile ilgili pek çok sayfayı takibe aldı.
Mota'nın kulübü Santos ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Jean Mota, daha önce Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti. 2016'dan bu yana Santos ile 181 maça çıkan Mota, 9 gol atıp 17 asist yaptı.
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