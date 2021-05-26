26 Mayıs 2021, Çarşamba

ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis Süper Lig'e dönüyor! İşte o takım...

Gomis Süper Lig'e dönüyor! İşte o kulüp...
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Bir dönem 'de forması giyen , golleriyle taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Ardından 'ın yolunu tutan Fransız santrforun yeniden Süper Lig'e döneceği iddia edildi. 'un 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüştüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de forma giyen 'in bir sonraki durağı yeniden olabilir.

gazetesinin haberine göre forvet transferi yapmak isteyen , 35 yaşındaki golcü futbolcunun menajeriyle görüştü. 'in de Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

TEK SEZONDA KRAL OLDU

-18 sezonunda forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis o sezon Süper Lig'de attığı 29 golle gol kralı olmuştu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Al Hilal formasıyla geçen sezon 35 maça çıkan Fransız golcü, 24 gol ve 4 asist yaptı.

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