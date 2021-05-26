26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis Süper Lig'e dönüyor! İşte o takım...
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, golleriyle taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Fransız santrforun yeniden Süper Lig'e döneceği iddia edildi. Alanyaspor'un 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüştüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Al-Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis'in bir sonraki durağı yeniden Süper Lig olabilir.
Yeni Alanya gazetesinin haberine göre forvet transferi yapmak isteyen Alanyaspor, 35 yaşındaki golcü futbolcunun menajeriyle görüştü. Gomis'in de Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
TEK SEZONDA KRAL OLDU
2017-18 sezonunda Galatasaray forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis o sezon Süper Lig'de attığı 29 golle gol kralı olmuştu.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Al Hilal formasıyla geçen sezon 35 maça çıkan Fransız golcü, 24 gol ve 4 asist yaptı.
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