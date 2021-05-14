14 Mayıs 2021, Cuma

ALANYASPOR

Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'dan A Milli Futbol Takımı açıklamasI!

Salih Uçan: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

A Teknik Direktörü 'in öncesinde açıkladığı kadroda yer vermediği 'dan açıklama geldi. Uçan, "Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum." dedi.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu , () öncesi 'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunda yer almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi.

'un orta saha oyuncusu Salih Uçan, Teknik Direktörü 'in açıkladığı kadroda kendine yer bulamayınca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karara saygı duyduğunu belirten Uçan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mesajlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. #BizimÇocuklar."Bü

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