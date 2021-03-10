10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Alanyaspor'un İngiliz stoperi Caulker'dan Muslera itirafı! "Her şutu tutuyor"
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen İngiliz stoper Caulker, sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtladı. Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera ilgili de bir itirafta bulunan 29 yaşındaki savunmacı, "Her şutu kurtarıyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen ve akıcı Türkçesiyle gönüllerde taht kuran Steven Caulker, sosyal medya hesabından soruları yanıtladı.
İşte İngiliz savunmacının sorulara verdiği bazı cevaplar:
- Süper Lig'de seni en çok zorlayan futbolcu?
- Muslera! Her şutu kurtarıyor
- Türk olsaydın ismin ne olsun isterdin?
- En sevdiğin 3 Türk yemeği?
- Karnıyarık, Adana kebabı, künefe
- Seni en çok zorlayan forvet kim?
- En beğendiğin Türk oyuncu?
- Merih Demiral en iyi stoper (Milliyet)
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