10 Mart 2021, Çarşamba

ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Alanyaspor'un İngiliz stoperi Caulker'dan Muslera itirafı! "Her şutu tutuyor"

Caulker'den Muslera itirafı!
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

ekiplerinden forması giyen İngiliz stoper Caulker, sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtladı. 'ın başarılı file bekçisi ilgili de bir itirafta bulunan 29 yaşındaki savunmacı, "Her şutu kurtarıyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in flaş ekiplerinden 'da forma giyen ve akıcı Türkçesiyle gönüllerde taht kuran , sosyal medya hesabından soruları yanıtladı.

İşte İngiliz savunmacının sorulara verdiği bazı cevaplar:

- Süper Lig'de seni en çok zorlayan futbolcu?

- ! Her şutu kurtarıyor

- Türk olsaydın ismin ne olsun isterdin?

-

- En sevdiğin 3 Türk yemeği?

- , ,

- Seni en çok zorlayan forvet kim?

- ve

- En beğendiğin Türk oyuncu?

- en iyi stoper ()

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