27 Ocak 2021, Çarşamba

ALANYASPOR

Alanyaspor El Mami Tetah ile sözleşme imzaladı

Alanyaspor Tetah transferini bitirdi!
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz , Moritanyalı kanat oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz , Moritanya Ligi takımlarından ACS Ksar'da forma giyen kanat oyuncusu 20 yaşındaki ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
'nda da forma giyen El Mami Tetah, U20 Afrika Kupası hazırlıkları için şu an ülkesinde bulunuyor. Tetah, şampiyonanın ardından Alanyaspor'a katılacak.

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