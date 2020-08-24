24 Ağustos 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor'un yeni transferi Adam Bareiro'yu duyurdu!

Adam Bareiro Aytemiz Alanyaspor'da
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yarışacak olan Aytemiz , 'yu kadrosuna kattı.

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Aytemiz Alayaspor'da harekatı devam ediyor. temsilcisi Paraguaylı futbolcu 'yu kadrosuna kattı. Aytemiz transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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