Alanyaspor Berkan İsmail Kutlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Sion forması giyen Berkan İsmail Kutlu ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, lig devam ederken transfer çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Genç orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu'nun son olarak Sion'da forma giydiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Berkan, aşama kaydederek çıtasını daha da yükseltebileceğine inandığımız bir futbolcudur. Hem Alanyaspor'umuz için, hem de kendi kariyeri için başarılı inşallah olacaktır" dedi.
Berkan İsmail Kutlu ise, "Başta başkanımız olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı