16 Temmuz 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Alanyaspor Berkan İsmail Kutlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Alanyaspor Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

ekiplerinden Aytemiz , Sion forması giyen ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkanı Hasan Çavuşoğlu, lig devam ederken çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Genç orta saha oyuncusu 'nun son olarak Sion'da forma giydiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Berkan, aşama kaydederek çıtasını daha da yükseltebileceğine inandığımız bir futbolcudur. Hem Alanyaspor'umuz için, hem de kendi kariyeri için başarılı inşallah olacaktır" dedi.

Berkan İsmail Kutlu ise, "Başta başkanımız olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.


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