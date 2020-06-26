26 Haziran 2020, Cuma

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor Göztepe hazırlıklarını tamamladı! Corona virüsü testleri...

Alanyaspor'da test sonuçları belli oldu!
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

'in 29. haftasında sahasında sahasında Aytemiz 'u ağırlayacak. Alanyaspor maç hazırlıklarını tamamladı. Müsabaka öncesi yapılan corona virüsü test sonuçları da belli oldu.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmayla sona erdi. kafilesi, akşam saatlerinde İzmir'e gidecek.

Öte yandan Alanyaspor'da yeni tip corona virüsü (covid-19) testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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