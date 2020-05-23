23 Mayıs 2020, Cumartesi

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Aytemiz , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarının ardından top kapma ve şut çalışması yapıldı.

, hazırlıklarına iki günlük bayram izninin ardından 26 Mayıs Salı günü devam edecek.

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