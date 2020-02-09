Erol Bulut: Bakasetas’ı istedim!
Erol Bulut: İkinci penaltıyı atsaydık kazanabilirdik. Bakasetas’ın atmasını istedim ama Cisse fazla öz güvenliydi. Kaçırdı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kazandıkları ancak kaçırdıkları ikinci penaltıyı Bakasetas'ın atmasını istediğini ancak Papiss Cisse'nin topu vermediğini söyledi. Galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Zor maç olacağını biliyorduk. Ama güzel bir maç oldu. Pozisyonlar vardı. İkinci penaltıyı atsaydık kazanabilirdik. Futbolcular zaman zaman kaçırıyor, fazla öz güven. Futbolda bunlar oluyor" diye konuştu. Türkiye Kupası'nda tur atlamak istediklerini belirten Bulut, bir de itirafta bulundu: Bizim için iki kulvar da önemli. Hem lig hem kupa. Önümüzde kupa maçı var. İnşallah iyi oynayarak turu atlarız. Bakasetas'ın atmasını istedim, ikinci penaltıda futbolcular tedirgin olabiliyor. Ama sonuçta Cisse atmak istedi maalesef kaçırdı.
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