09 Şubat 2020, Pazar

ALANYASPOR

Erol Bulut: Bakasetas’ı istedim!

Bakasetas’ı istedim
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020

: İkinci penaltıyı atsaydık kazanabilirdik. Bakasetas’ın atmasını istedim ama Cisse fazla öz güvenliydi. Kaçırdı.

Alanyaspor Teknik Direktörü , kazandıkları ancak kaçırdıkları ikinci penaltıyı Bakasetas'ın atmasını istediğini ancak 'nin topu vermediğini söyledi. Galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Zor maç olacağını biliyorduk. Ama güzel bir maç oldu. Pozisyonlar vardı. İkinci penaltıyı atsaydık kazanabilirdik. Futbolcular zaman zaman kaçırıyor, fazla öz güven. Futbolda bunlar oluyor" diye konuştu. 'nda tur atlamak istediklerini belirten Bulut, bir de itirafta bulundu: Bizim için iki kulvar da önemli. Hem lig hem kupa. Önümüzde kupa maçı var. İnşallah iyi oynayarak turu atlarız. Bakasetas'ın atmasını istedim, ikinci penaltıda futbolcular tedirgin olabiliyor. Ama sonuçta Cisse atmak istedi maalesef kaçırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Hakemin yanlış bir karar verdiğini görmedim "Hakemin yanlış bir karar verdiğini görmedim"
Kadıköy'de kazanan çıkmadı! Kadıköy'de kazanan çıkmadı!
Mustafa Pektemek: 1 puan bence iyi Mustafa Pektemek: 1 puan bence iyi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör