18 Mayıs 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Ceyhun: Önceliğim Alanya

Ceyhun: Önceliğim Alanya
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Alanya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek , takımda kalmak istediğini açıkladı.

Alanya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek , takımda kalmak istediğini açıkladı. Virüsten önce birçok takımdan teklif aldığını belirten 33 yaşındaki orta saha, "Birçok kulüp ne yapmak istediğimi, planlarımı sordu. Ben de önümüzde biraz daha zaman olduğunu söyledim. Alanya'da çok mutluyum. Eğer anlaşırsak önceliğim Alanyaspor ama futbolda her şey olabilir" şeklinde konuştu. Ceyhun, lige devam kararıyla ilgili ise şunları söyledi: "Elbette her şeyden önce sağlık gelir ama bunun ekonomik boyutları da var. Temkinli davranarak oynayabiliriz."
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