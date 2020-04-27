Alanyaspor’da kontrat zamanı

Kupada yarı finaldeki Alanyaspor'da bu sezon sözleşmesi bitecek 10 ismin akıbeti merakla bekleniyor.

Kupada yarı finaldeki Alanyaspor'da bu sezon sözleşmesi bitecek 10 ismin akıbeti merakla bekleniyor. Bu oyunculardan 7'sinin genellikle ilk 11'de forma giyen isimler olması taraftarlar arasında 'kim gidecek kim kalacak' sorusunu gündeme getirdi. Fernandes, Cisse, N'Sakala, Campos, Ceyhun Gülselam, Baiano, kaleciler Cenk Gönen ve Eray Birniçan ile Kaan Kanak, kiralık Bammou bu sezon takımdan ayrılması muhtemel futbolcular.

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