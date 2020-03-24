24 Mart 2020, Salı

ALANYASPOR

Alanyaspor’dan corona virüsü kararı

Alanyaspor’dan corona virüsü kararı
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Aytemiz , salgını nedeniyle futbolcularının ikinci bir talimata kadar antrenmanlara evlerinde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak devam etmelerine karar verdi.

Aytemiz , korona virüs salgını nedeniyle futbolcularının ikinci bir talimata kadar antrenmanlara evlerinde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak devam etmelerine karar verdi. Futbolcular bu süreçte haftanın her günü saat 11.00 ile 17.00 arasında kulüp tesislerine gelerek bireysel
antrenmanlarını yapabilecek.

"FUTBOLCULARIMIZIN EVLERİNDE KALMASI İÇİN GEREKLİ UYARILAR YİNELENMİŞTİR"

Aytemiz Alanyaspor, konuya ilgili resmi internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, "Duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşarak, gerekli tedbirleri alan kulübümüz, bu süreçte futbolcularımızın evlerinde kalması için gerekli uyarıları yinelemiştir. Sağlık ekibimiz de salgınla ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek, takımımızın sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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